Молодежь Тверской области приглашают поделиться своим проектом или идеей для развития России

Жителей Тверской области приглашают принять участие в новом проекте Федерального агентства по делам молодёжи «Лига будущего». Главная задача масштабного марафона – дать возможность молодёжи стать соавторами перемен и вместе с руководством страны, бизнес-сообществом, общественными и политическими деятелями внести новые идеи и смыслы в развитие России.

Поддержка, развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив – в числе приоритетных направлений для тверского региона.

«Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям. Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участниками проекта могут стать жители региона от 14 до 35 лет – школьники, студенты учреждений ссузов и вузов, молодёжные НКО, молодые предприниматели и ученые, спортсмены и творческая молодёжь.

Планируется, что до конца мая состоятся свыше 10 000 креатив-сессий во всех регионах страны. Участникам очных встреч смогут стать свыше 300 000 человек. Мозговые штурмы пройдут в высших учебных заведениях, школах, штабах #МЫВМЕСТЕ, ОНФ, молодёжных центрах, общественных пространствах, учреждениях культуры, социальной сети ВКонтакте и других.

«Молодые люди готовы генерировать проекты, а мы хотим услышать их и помочь в реализации лучших идей. Проект «Лига будущего» соберёт проекты молодёжи, зафиксирует их и поможет в дальнейшем развитии. Важно понимать, что только от нас самих зависит, как будет использовано это время новых возможностей», – рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Финалом проекта станет Всероссийский форум новых смыслов. Авторы перспективных проектов и идей смогут презентовать свои инициативы руководству страны, представителям бизнес-сообщества, крупных общественных институтов. По итогу лучшим проектам будет оказана помощь в реализации. Сопровождение инициатив продолжится в течение года.

Поделиться своей идеей или рассказать о проекте можно на сайтах лигабудущего.рф или leagueoffuture.ru. Для удобства участников на платформе социальной сети ВКонтакте в ближайшее время появится приложение «Лиги будущего». В нём можно будет подать свою инициативу или выбрать удобную для посещения в конкретном регионе креатив-сессию.

Пресс-служба Правительства Тверской области