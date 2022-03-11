Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 116 125 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 682 609 человек, в том числе за сутки – 397 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 842 214, в том числе за последние сутки их проведено 1490.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 155 340 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 689 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 53 659

Конаковский район 11 910

Ржев 8350

Калининский район 6638

Вышневолоцкий городской округ 6101

Торжок 5214

Кимры 4726

Бежецкий район 3940

Бологовский район 3659

Кашинский городской округ 3554

Осташковский городской округ 3332

Калязинский район 3092

Старицкий район 3075

Лихославльский район 2875

Нелидовский городской округ 2854

Максатихинский район 2330

Западнодвинский муниципальный округ 2205

Торопецкий район 2070

Торжокский район 1841

Весьегонский муниципальный округ 1806

Зубцовский район 1745

Рамешковский район 1729

Оленинский муниципальный округ 1718

Кувшиновский район 1667

Селижаровский муниципальный округ 1375

Андреапольский муниципальный округ 1286

Спировский район 1241

Ржевский район 1223

Краснохолмский муниципальный округ 1149

Кесовогорский район 1066

Сонковский район 1026

Кимрский район 995

ЗАТО Озёрный 973

Пеновский муниципальный округ 922

Фировский район 900

Бельский район 750

Сандовский муниципальный округ 723

Молоковский район 543

Жарковский район 537

Лесной муниципальный округ 507

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области