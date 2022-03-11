Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 116 125 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 682 609 человек, в том числе за сутки – 397 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 842 214, в том числе за последние сутки их проведено 1490.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 155 340 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 689 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 53 659
Конаковский район 11 910
Ржев 8350
Калининский район 6638
Вышневолоцкий городской округ 6101
Торжок 5214
Кимры 4726
Бежецкий район 3940
Бологовский район 3659
Кашинский городской округ 3554
Осташковский городской округ 3332
Калязинский район 3092
Старицкий район 3075
Лихославльский район 2875
Нелидовский городской округ 2854
Максатихинский район 2330
Западнодвинский муниципальный округ 2205
Торопецкий район 2070
Торжокский район 1841
Весьегонский муниципальный округ 1806
Зубцовский район 1745
Рамешковский район 1729
Оленинский муниципальный округ 1718
Кувшиновский район 1667
Селижаровский муниципальный округ 1375
Андреапольский муниципальный округ 1286
Спировский район 1241
Ржевский район 1223
Краснохолмский муниципальный округ 1149
Кесовогорский район 1066
Сонковский район 1026
Кимрский район 995
ЗАТО Озёрный 973
Пеновский муниципальный округ 922
Фировский район 900
Бельский район 750
Сандовский муниципальный округ 723
Молоковский район 543
Жарковский район 537
Лесной муниципальный округ 507
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области