В дни школьных каникул в Твери проходит неделя «Театр - детям»

В дни весенних школьных каникул в Тверском театре юного зрителя проходит неделя «Театр - детям». Учреждение культуры приглашает посмотреть спектакли, уже полюбившиеся детям и подросткам.

22 марта в 12.00 в театре покажут спектакль «Вафельное сердце», премьера которого состоялась в ноябре 2019 года. А на следующий день в это же время ребят ждут на постановку «Вратарь и море».

24 марта театр подарит юным зрителям спектакль «Чуковский и все-все-все» - дети станут активными участниками действия, а родители вспомнят то время, когда сами были детьми. Начало в 12.00.

25 марта (12.00) зрители смогут увидеть спектакль по произведениям Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», а 26 марта (17.00) – спектакль «Вдох-выдох».

Кроме того, 24 и 25 марта в 18.30, а также 26 марта в 14.00. и 17.00 подростков ждут на спектакль «Где здесь я?». Он пройдёт на площадке Центра современной культуры «Рельсы» по адресу г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 18А.

Спектакль подготовлен артистами Тверского театра юного зрителя. «Где здесь я?» - это взгляд на современного подростка через призму мировой классики XIX-XX веков. Премьера состоялась 19 ноября 2021 года. Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках реализации национального проекта «Культура». Постановка участвует в программе «Пушкинская карта».

Пресс-служба Правительства Тверской области