В столице Верхневолжья в День поэзии прошло вручение II Всероссийской премии имени Андрея Дементьева

21 марта, в День поэзии, в Тверском театре драмы прошло вручение II Всероссийской премии имени Андрея Дементьева. Приветственный адрес организаторам, участникам и гостям торжественной церемонии направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«С тверским краем тесно связаны жизнь и творчество многих выдающихся писателей и поэтов России, которые внесли огромный вклад в сокровищницу мировой культуры. Один из них – Андрей Дмитриевич Дементьев, человек яркого и разностороннего таланта, творчество которого всегда было посвящено Родине. Радостно осознавать, что сегодня у Андрея Дмитриевича есть достойные последователи. Современные поэты приняли эстафету сохранения и преумножения культурных и нравственных традиций Верхневолжья, великого наследия поэтической России»,- отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Всероссийская премия имени Андрея Дементьева была учреждена Правительством Тверской области и Домом поэзии Андрея Дементьева в 2020 году.

В этом году в номинации «Молодой поэт» победа присуждена студентке филологического факультета Тверского государственного университета Наталье Жигуновой. Высокую оценку получила лирика автора.

«Поэзия - это отражение своих чувств, чувств других людей, поиск себя, попытка посмотреть на мир по-новому. Я начала писать стихи с 6 лет, но осознанно стала работать с 14-ти. Эта победа - подарок судьбы, но и обязательство на будущее», - поделилась Наталья Жигунова.

Также в рамках номинации «Молодой поэт» специальный приз – сертификат на издание книги, вручён поэтессе из Владивостока Елене Киселёвой.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» премии удостоена директор Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», заслуженный работник культуры РСФСР Тамара Мельникова за проект «Мой гений веки пролетит…». Тамара Мельникова организовала цикл культурно-просветительских образовательных программ и проектов, направленных на развитие и популяризацию поэтического творчества.

На вечере была представлена видео-презентация Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

Сегодня же в Доме поэзии состоялось открытие выставки из фондов музея-заповедника – «Лермонтов-художник».

Также при участии директоров крупнейших литературных музеев страны прошёл круглый стол, где обсуждались тенденции развития региональных музеев классиков русской литературы.

«Литературные музеи – это бесценные крупицы, где музейщики сохраняют нашу культуру», - отметила Анна Пугач, художественный руководитель Дома поэзии, заслуженный работник культуры РФ.

Завершающим аккордом празднования Всемирного дня поэзии в столице Верхневолжья стал спектакль «Флейта-Позвоночник» по стихам и письмам Владимира Маяковского. Режиссером постановки выступил народный артист РФ Вениамин Смехов. Вместе с ним на сцене Тверского академического театра драмы выступили артисты Театра на Таганке.

Пресс-служба Правительства Тверской области