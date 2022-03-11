В Твери открылся Международный фестиваль музыки Иоганна Себастьяна Баха

21 марта, в День рождения Иоганна Себастьяна Баха, в концертном зале Тверской академической филармонии состоялось торжественное открытие XXIX Международного фестиваля музыки И.С.Баха. В этом году тема праздника музыки – «Бах: в гостях у Вечности». Традиционно, в концертах фестиваля примут участие музыканты Тверской филармонии, а также приглашенные солисты и коллективы – звезды мировой академической сцены.

«Тверская академическая областная филармония дарит нам интересные премьеры, масштабные проекты, которые уже получили признание публики, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами. Все это является важным вкладом в развитие культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участниками открытия фестиваля стали Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» и камерный хор «Русский партес», абсолютный победитель «Concertino Praga-2017», стипендиат Фонда Спивакова Ульяна Живицкая (флейта), заслуженная артистка России Татьяна Скворцова (сопрано), стипендиаты Правительства РФ Эмма Штуко (сопрано) и Ольга Атрохова (меццо-сопрано), заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Владимир Белов (тенор), лауреаты международных конкурсов Денис Благовещенский (бас), Елизавета Поляницкая (орган, клавесин), Ольга Орлова (клавесин).

22 марта на сцене филармонии состоится концерт «Бах. Романтизм. Современность». В программе прозвучат произведения И. С. Баха, Ф. Мендельсона, Х. Штамма, М. Таривердиева в исполнении Лауреата международных конкурсов Александра Новосёлова (орган).

В среду в рамках концерта «Бах и сыновья» выступит ансамбль «NeoBarocco». Для любителей классической музыки они исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также его сыновей – Вильгельма Фридемана, Карла Филиппа Эмануэля и Иоганна Кристиана.

25 марта на сцене филармонии выступят стипендиаты Губернатора Тверской области. Молодые дарования Верхневолжья исполнят произведения И.С. Баха.

1 апреля состоится торжественное закрытие фестиваля. В программе вечера – шедевры мировой джазовой музыки в авторских аранжировках. На сцене выступит ансамбль «GNESIN JAZZ QUINTET», в составе которого Рустем Галиуллин (труба), Сергей Баулин (саксофон), Всеволод Тимофеев (рояль), Евгений Онищенко (контрабас) и Дмитрий Власенко (барабаны). Специальным гостем программы станет заслуженный артист России Юрий Шихин (вокал).

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести по ссылке: https://quicktickets.ru/tver-filarmoniya. Они также доступны по программе «Пушкинская карта». Дополнительная информация по телефону: 8 (4822) 34-64-34

Тверской фестиваль музыки И.С. Баха – один из наиболее известных и ярких ежегодных музыкальных форумов России, участник Европейской ассоциации фестивалей. Впервые он прошел в Тверской академической филармонии в 1993 году. За годы своего существования форум принял на своей сцене выдающихся солистов современности, ведущие оркестровые и хоровые коллективы России и зарубежья.

Пресс-служба Правительства Тверской области