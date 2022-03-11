ПОМОЧЬ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Дмитрий КОЛУПАНСКИЙ,

Временно исполняющий полномочия главы г. Конаково.

Болью в сердце отзываются сегодня новости из Украины, где российская армия борется с националистическим режимом. Война – это тяжело, это всегда страшно.

Но в пятницу я слушал выступление нашего Президента В.В. Путина на стадионе в Лужниках. Владимир Владимирович, мне кажется, нашел те самые точные и необходимые слова, чтобы объяснить всем нам: такое решение было неизбежным. И оно принималось очень тяжело.

Да, нам не нужны базы НАТО у наших границ. Нам не нужны фашиствующие нацисты в соседней стране, народ которой, не смотря ни на что, остается нам братским народом. Нам трудно было осознавать и тот факт, что восемь лет наши соотечественники на Донбассе находились в состоянии войны с правительственными войсками Украины, которая, тем не менее, считала территории ЛНР и ДНР своими. И бомбила своих граждан, в том числе, женщин, стариков, детей...

Все это нужно прекратить. И поэтому я поддерживаю решение Президента. И желаю нашим ребятам там – только одного - Победы!