На заседании регионального Правительства обсудят реализацию в Тверской области Стратегии духовно-нравственного воспитания детей

Итоги реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2021 году и задачи на ближайшие три года рассмотрят 22 марта на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В числе ключевых задач Стратегии – популяризация традиционных ценностей, формирование моральных и этических норм у детей и молодежи. Результатами реализации Стратегии должно стать увеличение количества детей, вовлеченных в общественную, творческую деятельность, снижение количества семей, которые находятся в социально опасном положении, увеличение охвата молодежи, семей событиями духовно-нравственного содержания.

Также на заседании Правительства будет рассмотрен пакет документов, посвященных реализации регионального плана поддержки предприятий и предпринимательского сообщества Тверской области в условиях внешнего санкционного давления.

Пресс-служба Правительства Тверской области