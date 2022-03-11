21 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти региона.

На совещании рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам поддержки многодетных семей, ценообразования на продовольственные товары, лекарственного обеспечения граждан, газификации.

Обращения, поступающие от жителей Тверской области, находится на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области