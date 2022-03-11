В Тверской области заключено более 4900 договоров с собственниками домовладений по бесплатной догазификации

«Газпром газораспределение Тверь» продолжает работы по бесплатной догазификации домохозяйств Верхневолжья. По состоянию на начало марта 2022 года заключено 4909 договоров с собственниками домовладений. Исполнено 1225 договоров по доведению газа до границ земельных участков. Всего планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тыс. домовладений региона.

Догазификация предполагает строительство газопровода до границ земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за свой счет.

Дом и земельный участок должны быть зарегистрированы и находиться в уже газифицированном населенном пункте. Эти данные можно проверить на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/

Через этот же портал можно подать заявку на догазификацию. Также заявления принимают на портале Госуслуг, в МФЦ, в АО «Газпромгазораспределение Тверь» и через личный кабинет газораспределительной организации на lkk.tver-gaz.ru

Вопросы по процедуре подачи заявки и другую информацию можно узнать по круглосуточному бесплатному номеру «горячей линии» Единого оператора газификации 8 800 101-00-04. Жители Тверской области также могут обращаться по всем вопросам по телефону: +7 (4822) 52-03-23 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений была озвучена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом Владимиром Путиным после того, как Губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области, которые попросили снизить затраты на подведение газа к жилым домам.

В регионе разработаны и утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации. По данным АО «Газпром газораспределение Тверь», для догазификации предстоит построить порядка 400 км сетей до границ домовладений.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 148 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 46 тыс. домовладений и 117 котельных в населенных пунктах.

Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Среди ключевых объектов – строительство газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец.

Пресс-служба Правительства Тверской области