В Твери стартуют региональные соревнования по настольному теннису «Кубок императорского путевого дворца»

С 21 по 24 марта в Твери на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса им. С. Ахмерова пройдут региональные соревнования по настольному теннису «III Кубок императорского Путевого дворца». Традиционно турнир проходит в дни весенних школьных каникул.

В состязаниях примут участие молодые теннисисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Белгорода, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Ульяновска, Екатеринбурга, Петрозаводска, ряда городов Московской области.

Верхневолжье представят спортсмены из Твери, Бологое, Селижарово, Вышнего Волочка, Торжка, Красного Холма.

География соревнований постоянно расширяется. Так, на первом турнире в 2019 году было представлено 5 регионов и чуть более 70 участников, сегодня это 10-12 регионов и более 160 участников.

Молодые спортсмены имеют возможность в течение трех игровых дней проверить уровень своей подготовки, заработать ценные рейтинговые очки.

Пресс-служба Правительства Тверской области