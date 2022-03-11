Более 682 тысяч жителей Тверской области прошли вакцинацию против коронавируса

В Тверской области 682 099 жителей сделали прививку против коронавирусной инфекции. Более 156 тысяч человек прошли ревакцинацию. Медики акцентируют – несмотря на снижение заболеваемости сегодня важно продолжить вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19.

Порядка 90% заболевших переносят вирус в лёгкой форме и получают лечение на дому. Доля пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии не превышает 1%. Чаще всего, это жители региона, не привитые от коронавирусной инфекции или не прошедшие своевременно ревакцинацию.

В настоящее время более 255 тысяч из тех, кто привился от коронавируса – жители старше 60 лет.

Прививочные пункты Верхневолжья продолжают работу в будни и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В Тверской области также продолжается вакцинация детей от 12 лет. На данный момент прививку сделали 568 подростков. В Твери иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинация организована строго по записи, по единому номеру 122.

Пресс-служба Правительства Тверской области