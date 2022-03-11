Банк России информирует

Не наличными и не картой: жителям Тверской области предлагают альтернативный способ оплаты покупок

Зарубежные платёжные системы ушли из России, а привычка «платить телефоном» у покупателей осталась. Как оплатить товар, если забыл карту? По QR-коду через систему быстрых платежей (СБП)! Оплата таким способом – один из вариантов безналичных платежей. Для него не нужен банковский терминал, карта, наличные. Продавец принимает оплату безналичным способом, а покупатель спокоен за свои деньги.

Оплата по QR-коду встречается нам сейчас всё чаще: в кафе и магазинах красуются таблички с кодом, а розничные сети размещают их на кассах и активно предлагают оплату таким способом. Многие компании имеют свои системы лояльности: при оплате заказов через СБП и их клиенты получают дополнительные скидки или кэшбэк с покупки. В автобусах, как и в магазинах, тверичане уже использовали способ оплаты с помощью QR-кодов. Клиент сканирует код с помощью камеры телефона, платеж подтверждают – и деньги моментально поступают на счет продавца. Эта опция Системы быстрых платежей безопасна.

Тверское отделение Банка России напомнило тверичанам, как пользоваться QR-кодом.

-QR-код формируется на кассе при сканировании покупок, если торговая точка принимает оплату через СБП. Сделка в этом случае идет без участия платежных систем. Покупателю нужно отсканировать QR-код через мобильное приложение банка-участника СБП, ввести или подтвердить сумму к оплате на экране. QR-код —это графическое изображение, в котором зашифрованы реквизиты получателя, назначение платежа и его сумма В тот же момент подтвержденная сумма за товары или услуги будет перечислена продавцу. При этом комиссия с граждан не взимается.

Скачивать специальные приложения для считывания QR-кодов не нужно — достаточно камеры смартфона. Деньги за товар или услугу, оплаченные через СБП, возвращаются также через сервис,-пояснила Светлана Морозова, заведующая сектором платёжных систем и расчётов Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Можно произвести оплату по QR-наклейке, которую чаще всего прикрепляют на платежках, QR-коду на кассе в магазине или же QR-коду для оплаты в интернете с экрана гаджета.

Использование такой системы удобно и для предпринимателей – для них сокращаются издержки и затраты на оборудование для оплаты, а также расходы на прием безналичных платежей, деньги на счёт от покупателя приходят мгновенно и комиссия за переводы значительно ниже.