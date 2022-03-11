В 2022 году в центральные районные больницы Тверской области будут трудоустроены более 50 врачей-целевиков

В 2022 году в центральные районные больницы Верхневолжья будут трудоустроены 52 врача – 18 педиатров и 34 терапевта, которые в этом году завершают обучение по целевому направлению в Тверском государственном медицинском университете.

«Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Повышение кадрового потенциала регионального здравоохранения на сегодняшний день является одной из ключевых задач тверского здравоохранения.

Она решается в рамках достижения целевых показателей, установленных федеральным проектом «Модернизация первичного звена здравоохранения» и национальным проектом «Здравоохранение».

В 2021 году 148 выпускников школ Твери и Тверской области поступили на целевое обучение в Тверской государственный медицинский университет: 111 человек на факультет лечебного дела, 30 на педиатрический, 5 на фармацевтический и 2 на стоматологический факультеты.

В 2021 году в Верхневолжье был разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в том числе выпускниками медицинских учреждений образования.

Так, активизирована программа подготовки молодых специалистов по договорам о целевом обучении в Тверском государственном медицинском университете. Кроме того, на 50% был увеличен размер ежегодной выплаты студентам-целевикам медицинских специальностей. Теперь выплата для обучающихся в ТГМУ составляет 36 тыс. рублей по программам специалитета и 75 тыс. рублей для обучающихся по программам ординатуры. Студентам-целевикам медицинских колледжей ежегодно выплачивается 12 тыс. рублей.

С этого года предусмотрены новые единовременные выплаты в размере 1,5 млн рублей выпускникам и молодым специалистам, которые после учёбы устроятся работать в региональные государственные медицинские учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области