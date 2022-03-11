Губернатор Игорь Руденя поздравил со Всемирным днём поэзии коллектив Дома поэзии, всех ценителей поэтического творчества

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. С праздником художественного руководителя Дома поэзии Анну Пугач и коллектив учреждения поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«С Верхневолжьем тесно связаны жизнь и творчество выдающихся поэтов России, патриотов нашего Отечества. Мы храним добрую память об Андрее Дмитриевиче Дементьеве – человеке огромного дарования и нравственной силы, чьи стихотворения стали в нашей стране всенародно любимыми. И в произведениях, и в общественной деятельности отразилась его любовь к малой Родине, искренняя забота о судьбе тверского края», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Руденя.

Глава региона подчеркнул: сегодня Тверской Дом поэзии продолжает начатые Андреем Дементьевым культурные и просветительские проекты, открывает дорогу молодым талантам, которые сохраняют и приумножают великие традиции отечественной поэзии.

Единственный в России Дом поэзии был открыт в Твери в 2013 году. Тогда же Андреем Дементьевым были заложены традиции ежегодного празднования у себя на малой родине Всемирного дня поэзии, а также проведения Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который объединяет таланты со всей страны.

16 июля 2021 в Твери был открыт памятник лауреату Государственной Премии СССР Андрею Дементьеву. Монумент расположен на берегу Волги в створе улицы, названной именем Андрея Дмитриевича.

Сегодня основные события в рамках празднования состоятся в Доме поэзии Андрея Дементьева – пройдут мастер-классы от российских поэтов, членов жюри конкурса «Зелёный листок», уроки по технике речи с участием артистов Тверского драмтеатра, выступления молодых поэтов, открытый микрофон. При участии директоров крупнейших литературных музеев страны состоится круглый стол, где будут обсуждаться тенденции развития региональных музеев классиков русской литературы.

Вечером состоится спектакль «Флейта-Позвоночник» по стихам и письмам Владимира Маяковского. Режиссером постановки выступил народный артист РФ Вениамин Смехов. Вместе с ним на сцене Тверского академического театра драмы выступит труппа артистов театра на Таганке.

Перед началом спектакля состоится вручение Всероссийской премии имени Андрея Дементьева, которая была учреждена в 2020 году Правительством Тверской области. Она вручается молодым поэтам и авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

В номинации «Молодой поэт» будет поощрена студентка филологического факультета Тверского государственного университета Наталья Жигунов за книгу стихов «Мой белый сад».

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» премию вручат директору Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», заслуженному работнику культуры РСФСР Тамаре Мельниковой за проект «Мой гений веки пролетит…». В Доме поэзии в эти дни пройдёт выставка из фондов музея-заповедника «Тарханы» – «Лермонтов-художник».

Пресс-служба Правительства Тверской области