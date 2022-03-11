Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 114 790 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 682 099 человек, в том числе за сутки – 113 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 840 724, в том числе за последние сутки их проведено 1109.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 155 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 688 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 53 601

Конаковский район 11 906

Ржев 8339

Калининский район 6623

Вышневолоцкий городской округ 6090

Торжок 5207

Кимры 4716

Бежецкий район 3929

Бологовский район 3655

Кашинский городской округ 3554

Осташковский городской округ 3321

Калязинский район 3090

Старицкий район 3069

Лихославльский район 2870

Максатихинский район 2325

Западнодвинский муниципальный округ 2202

Нелидовский городской округ 2849

Торопецкий район 2067

Торжокский район 1839

Весьегонский муниципальный округ 1801

Зубцовский район 1741

Рамешковский район 1724

Оленинский муниципальный округ 1715

Кувшиновский район 1660

Селижаровский муниципальный округ 1371

Андреапольский муниципальный округ 1286

Спировский район 1239

Ржевский район 1221

Краснохолмский муниципальный округ 1147

Кесовогорский район 1064

Сонковский район 1025

Кимрский район 994

ЗАТО Озёрный 969

Пеновский муниципальный округ 920

Фировский район 895

Бельский район 747

Сандовский муниципальный округ 723

Жарковский район 535

Молоковский район 541

Лесной муниципальный округ 506

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области