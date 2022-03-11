Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 114 790 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 682 099 человек, в том числе за сутки – 113 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 840 724, в том числе за последние сутки их проведено 1109.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 155 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 688 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 53 601
Конаковский район 11 906
Ржев 8339
Калининский район 6623
Вышневолоцкий городской округ 6090
Торжок 5207
Кимры 4716
Бежецкий район 3929
Бологовский район 3655
Кашинский городской округ 3554
Осташковский городской округ 3321
Калязинский район 3090
Старицкий район 3069
Лихославльский район 2870
Максатихинский район 2325
Западнодвинский муниципальный округ 2202
Нелидовский городской округ 2849
Торопецкий район 2067
Торжокский район 1839
Весьегонский муниципальный округ 1801
Зубцовский район 1741
Рамешковский район 1724
Оленинский муниципальный округ 1715
Кувшиновский район 1660
Селижаровский муниципальный округ 1371
Андреапольский муниципальный округ 1286
Спировский район 1239
Ржевский район 1221
Краснохолмский муниципальный округ 1147
Кесовогорский район 1064
Сонковский район 1025
Кимрский район 994
ЗАТО Озёрный 969
Пеновский муниципальный округ 920
Фировский район 895
Бельский район 747
Сандовский муниципальный округ 723
Жарковский район 535
Молоковский район 541
Лесной муниципальный округ 506
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области