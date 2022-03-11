В Тверской области работодатели предлагают более 15 тысяч вакансий

Работодатели Тверской области предлагают жителям Верхневолжья 15 200 вакансий. Наиболее востребованными являются рабочие профессии, инженерные и медицинские специальности.

На производства Верхневолжья требуются инженеры-технологи и конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари, механики и другие специалисты. В здравоохранении – врачи общей практики, средний и младший медперсонал. В образовании – учителя и воспитатели, в сфере транспорта – водители, машинисты, в строительстве – бетонщики, маляры, штукатуры.

Трудоустройство коренных жителей Верхневолжья на местные предприятия обозначено Губернатором Игорем Руденей в числе региональных приоритетов. Важную роль в этом играют центры занятости, через которые можно найти работу, пройти программы обучения, повышения квалификации.

Всего в январе - феврале 2022 года в Тверской области при поддержке службы занятости трудоустроено более 740 человек. Кроме того, по направлению службы занятости к профобучению приступили 224 человека, возможность временного трудоустройства получили 34 жителя региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области