В Тверской области утверждены границы шести особо охраняемых природных территорий регионального значения площадью свыше 2,6 тыс. га

В Тверской области утверждено графическое описание месторасположения границ шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Решение принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Работа по установлению границ ООПТ активизировалась в Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени. По мнению главы региона, такие территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Верхневолжья.

На заседании были утверждены границы государственных природных заказников общей площадью более 2,6 тыс. га в Вышневолоцком, Сандовском и Спировском округах, а также в Торопецком и Фировском районах.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению.

Работа по утверждению границ ООПТ, их паспортов, а также создание новых таких территорий направлены на предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства.

Пресс-служба Правительства Тверской области