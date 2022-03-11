В Твери презентуют уникальное издание – «Оборонительные сооружения Тверского кремля XII–XVII веков»

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21 марта в 17:00 в Михайловском зале Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена Твери состоится презентация книги «Оборонительные сооружения Тверского кремля XII–XVII веков».
На основе различных источников в книге, опубликованной в прошлом году, впервые подробно рассматривается история оборонительных сооружений Тверского кремля на протяжении XII–XVII веков.
В монографии использованы результаты работ, выполненных по Программе фундаментальных научных исследований Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) и Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства (Филиала ФГБУ «ЦНИИ Минстроя России» НИИТИАГ).
Авторы книги – научный сотрудник отдела научно-исследовательских работ РГУ им. А.Н. Косыгина Василий Данилов, старший научный сотрудник отдела археологии Тверского государственного объединенного музея Елена Романова и доктор искусствоведения, член-корреспондент РААСН, главный научный сотрудник НИИТИАГ Алексей Салимов.
На мероприятии в «Герценке» о содержании книги и истории ее создания расскажут представители авторского коллектива издания.
Пресс-служба Правительства Тверской области