Игорь Руденя поздравил работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства Верхневолжья с профессиональным праздником

20 марта в России отмечается День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником специалистов отрасли Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«От вашего ежедневного добросовестного труда зависят комфорт и благополучие населения Тверской области. Вы предлагаете жителям широкий ассортимент услуг, обеспечиваете бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона выразил уверенность, что высокий профессионализм и ответственное отношение к делу помогут сотрудникам сферы и впредь эффективно решать актуальные задачи, будут неизменно способствовать повышению качества жизни жителей Тверской области.

В преддверии праздника были названы получатели премии Губернатора Тверской области в сфере ЖКХ и газового хозяйства. Отмечен труд семи жителей Верхневолжья.

Лучшим работником теплоэнергетического комплекса Тверской области признан заместитель начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-1 ООО «Тверская генерация» Александр Поляков, лучший работником водоснабжения и водоотведения - электросварщик ООО «Тверь Водоканал» Андрей Королёв.

Лучшим работником электроэнергетического комплекса региона стал начальник отдела диагностики МУП «Тверьгорэлектро» Михаил Кондратьев.

Премию в номинации «Лучший работник в сфере управления жилищным фондом» получит мастер участка из посёлка Пено Владимир Королёв, в номинации «Лучший работник в сфере обслуживания жилищного фонда» - оператор по ремонту коммунальных сетей из Конаковского района Дмитрий Денисенко.

Лучшим работником газового хозяйства Верхневолжья стал слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Бежецкого филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» Виталий Егоров.

Также отмечен труд инженера по благоустройству ООО УК «РЭП-17» (г. Тверь) Валентины Чугуновой, которая стала лучшим работником в сфере благоустройства, озеленения и санитарной очистки населенных пунктов.

Всем победителям будет предоставлена единоразовая премия. Соискателей на получение премии выдвигали организации, а решение о выплате денежного вознаграждения принимала комиссия по итогам конкурсного отбора. Конкурсанты оценивались по нескольким критериям. Основные – участие во внедрении новых технологий, общий стаж работы в отрасли, повышение профессионального уровня, соблюдение правил охраны труда и безопасности, наличие рационализаторских предложений, опыт наставничества и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области