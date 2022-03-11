В Твери отметят Всемирный день поэзии

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Торжественные мероприятия, посвящённые этому событию, будут проходить в течение дня в Доме поэзии Андрея Дементьева и Тверском академическом театре драмы.

«Для нашей страны поэзия – это больше, чем просто красивые слова. Это осмысление русской души, места России в мире, путей её развития. Это источник вдохновения, любви и добра», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Основные события в рамках празднования состоятся в Доме поэзии Андрея Дементьева – пройдут мастер-классы от российских поэтов, членов жюри конкурса «Зелёный листок», уроки по технике речи с участием артистов Тверского драмтеатра, выступления молодых поэтов, открытый микрофон. При участии директоров крупнейших литературных музеев страны состоится круглый стол, где будут обсуждаться тенденции развития региональных музеев классиков русской литературы.

Одной из ключевых традиций праздновании Дня поэзии стало проведение Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». Также состоится торжественное награждение его победителей.

В номинации «Молодой поэт» будет поощрена студентка филологического факультета Тверского государственного университета Наталья Жигунов за книгу стихов «Мой белый сад».

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» премию вручат директору Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», заслуженному работнику культуры РСФСР Тамаре Мельниковой за проект «Мой гений веки пролетит…». В Доме поэзии в эти дни пройдёт выставка из фондов музея-заповедника «Тарханы» – «Лермонтов-художник».

Кульминацией Дня поэзии станет спектакль «Флейта-Позвоночник» по стихам и письмам Владимира Маяковского. Режиссером постановки выступил народный артист РФ Вениамин Смехов. Вместе с ним на сцене Тверского академического театра драмы выступит труппа артистов театра на Таганке.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе Тверского театра драмы, на сайте Kassir.ru и в Доме поэзии Андрея Дементьева. Справки по телефонам: (4822) 777-838, 777-839, 32-09-09.

Пресс-служба Правительства Тверской области