Фестиваль народного творчества «На просторах Верхневолжья»



19 марта в Калязине проходит второй межмуниципальный этап областного фестиваля народного творчества «На просторах Верхневолжья». Событие организовано в рамках Года культурного наследия народов России.

В этом отборочном этапе участвуют делегации из семи муниципальных образований Тверской области: города Кимры, Калязинского, Кесовогорского, Кимрского и Конаковского районов, Кашинского городского и Рамешковский муниципального округов.

Каждое муниципальное образование представляет конкурсную программу по тематике фестиваля – «Культурное наследие народов России». Коллективы демонстрируют лучшие образцы традиционного и современного народного творчества.

Первый этап фестиваля прошел 13 марта в Сандово. Масштабный проект, стартовавший в регионе, является одним из главных событий культурной жизни Верхневолжья в 2022 году. Фестиваль продлится с марта по ноябрь.

Организатор фестиваля – Тверской областной Дом народного творчества» при участии муниципальных образований региона.



Пресс-служба Правительства Тверской области