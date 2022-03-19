Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 245 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 112 167 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 682 002 человека, в том числе за сутки – 494 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 836 469, в том числе за последние сутки их проведено 2841.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 154 640 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 683 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 53 471

Конаковский район 11 881

Ржев 8316

Калининский район 6595

Вышневолоцкий городской округ 6071

Торжок 5191

Кимры 4699

Бежецкий район 3906

Бологовский район 3641

Кашинский городской округ 3547

Осташковский городской округ 3306

Калязинский район 3086

Старицкий район 3057

Лихославльский район 2862

Максатихинский район 2322

Западнодвинский муниципальный округ 2194

Нелидовский городской округ 2835

Торопецкий район 2063

Торжокский район 1835

Весьегонский муниципальный округ 1794

Зубцовский район 1736

Рамешковский район 1718

Оленинский муниципальный округ 1712

Кувшиновский район 1652

Селижаровский муниципальный округ 1368

Андреапольский муниципальный округ 1284

Спировский район 1235

Ржевский район 1211

Краснохолмский муниципальный округ 1142

Кесовогорский район 1055

Сонковский район 1023

Кимрский район 992

ЗАТО Озёрный 969

Пеновский муниципальный округ 919

Фировский район 889

Бельский район 730

Сандовский муниципальный округ 721

Жарковский район 535

Молоковский район 537

Лесной муниципальный округ 506

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области