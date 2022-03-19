Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 245 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 112 167 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 682 002 человека, в том числе за сутки – 494 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 836 469, в том числе за последние сутки их проведено 2841.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 154 640 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 683 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 53 471
Конаковский район 11 881
Ржев 8316
Калининский район 6595
Вышневолоцкий городской округ 6071
Торжок 5191
Кимры 4699
Бежецкий район 3906
Бологовский район 3641
Кашинский городской округ 3547
Осташковский городской округ 3306
Калязинский район 3086
Старицкий район 3057
Лихославльский район 2862
Максатихинский район 2322
Западнодвинский муниципальный округ 2194
Нелидовский городской округ 2835
Торопецкий район 2063
Торжокский район 1835
Весьегонский муниципальный округ 1794
Зубцовский район 1736
Рамешковский район 1718
Оленинский муниципальный округ 1712
Кувшиновский район 1652
Селижаровский муниципальный округ 1368
Андреапольский муниципальный округ 1284
Спировский район 1235
Ржевский район 1211
Краснохолмский муниципальный округ 1142
Кесовогорский район 1055
Сонковский район 1023
Кимрский район 992
ЗАТО Озёрный 969
Пеновский муниципальный округ 919
Фировский район 889
Бельский район 730
Сандовский муниципальный округ 721
Жарковский район 535
Молоковский район 537
Лесной муниципальный округ 506
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области