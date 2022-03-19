В столице Верхневолжья пройдёт отчётный концерт ансамбля народного танца «Тверичане»

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19 марта в 14.00 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» пройдёт презентация книги «Я родом из танца», посвященная тверскому хореографу, заслуженному работнику культуры РФ, педагогу и основателю ансамбля народного танца «Тверичане» Евгению Комарову.
В 1964 году профессиональный танцовщик ансамбля песни и пляски Калининской филармонии Евгений Комаров решил посвятить свою судьбу самодеятельному ансамблю «Тверичане». В его творческом багаже более 100 хореографических сцен, миниатюр, плясок, картин из жизни русского народа.
В книге «Я родом из танца» собраны воспоминания современников, переписка с коллегами и единомышленниками по творчеству, архивные материалы, фотодокументы, передающие любовь тверского маэстро танца к хореографии, русскому народному творчеству и родной земле – Верхневолжью.
В концерте также примут участие творческие коллективы Тверской области, ученики Евгения Комарова: образцовый ансамбль танца «Каблучок» Тверского досугового Центра «Мир», образцовый театр танца «Романтики» Тверского Дворца детей и молодежи и ансамбль танца «Вересень» ДК «Затверецкий».
Пресс-служба Правительства Тверской области