В столице Верхневолжья пройдёт отчётный концерт ансамбля народного танца «Тверичане»

posted by Максим Малахов on сб, 03/19/2022 - 14:11

 

  19 марта в 14.00 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» пройдёт презентация книги «Я родом из танца», посвященная тверскому  хореографу, заслуженному работнику культуры РФ, педагогу и основателю  ансамбля народного танца «Тверичане» Евгению Комарову.

  В 1964 году профессиональный танцовщик ансамбля песни и пляски Калининской филармонии Евгений Комаров решил посвятить свою судьбу самодеятельному ансамблю «Тверичане». В его творческом багаже более 100 хореографических сцен, миниатюр, плясок, картин из жизни русского народа.

В книге «Я родом из танца» собраны воспоминания современников, переписка с коллегами и единомышленниками по творчеству, архивные материалы, фотодокументы,  передающие любовь тверского маэстро танца к хореографии, русскому народному творчеству и родной земле – Верхневолжью.

В концерте также примут участие творческие коллективы Тверской области, ученики Евгения Комарова: образцовый ансамбль танца «Каблучок»  Тверского досугового  Центра «Мир», образцовый  театр танца «Романтики» Тверского Дворца детей и молодежи  и ансамбль танца «Вересень» ДК «Затверецкий».

 

Пресс-служба Правительства Тверской области