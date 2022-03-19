Семь лучших работников сферы ЖКХ Тверской области удостоены премий

18 марта на заседании Президиума Правительства региона под руководством Игоря Рудени утвержден список получателей премии Губернатора Тверской области в сфере ЖКХ и газового хозяйства. Решение принято в преддверии Дня работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который в этом году отмечается 20 марта.

По словам главы региона, от ежедневной ответственной и эффективной работы специалистов сферы зависит бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса. Оценка их профессиональных заслуг подчеркивает значение их работы для всех жителей Верхневолжья, популяризирует человека-труда.

В номинации «Лучший работник теплоэнергетического комплекса Тверской области» победу присудили заместителю начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-1 ООО «Тверская генерация» Александру Полякову, в номинации «Лучший работник водоснабжения и водоотведения Тверской области» - электросварщику 5-го разряда ООО «Тверь Водоканал» Андрею Королёву.

Лучшим работником электроэнергетического комплекса региона признан начальник отдела диагностики МУП «Тверьгорэлектро» Михаил Кондратьев.

Премию в номинации «Лучший работник в сфере управления жилищным фондом» получит мастер участка из посёлка Пено Владимир Королёв, а в номинации «Лучший работник в сфере обслуживания жилищного фонда» - оператор по ремонту коммунальных сетей из Конаковского района Дмитрий Денисенко.

Высокую оценку получила работа слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования Бежецкого филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» Виталия Егорова. Он стал лучшим работником газового хозяйства Верхневолжья.

Также отмечен труд инженера по благоустройству ООО УК «РЭП-17» (г. Тверь) Валентины Чугуновой, которая стала лучшим работником в сфере благоустройства, озеленения и санитарной очистки населенных пунктов.

Всем победителям будет предоставлена единоразовая премия.

Соискателей на получение премии выдвигали организации, а решение о выплате денежного вознаграждения принимала комиссия по итогам конкурсного отбора. Конкурсанты оценивались по нескольким критериям. Основные - участие во внедрении новых технологий, общий стаж работы в отрасли, повышение профессионального уровня, соблюдение правил охраны труда и безопасности, наличие рационализаторских предложений, опыт наставничества и другие показатели.

Пресс-служба Правительства Тверской области