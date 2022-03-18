Тверская область присоединилась к акции «Россия. Крым. Донбасс», приуроченной ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

18 марта в Твери прошла акция «Россия. Крым. Донбасс», приуроченная ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участие в событии приняли Губернатор Игорь Руденя, фронтовики Спартак Андреевич Сычев и Иван Евгеньевич Кладкевич, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, сенаторы РФ Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, суворовцы и курсанты академии ВКО, волонтеры, юнармейцы и общественники, жители областной столицы.

Акция объединила более 5 тысяч человек.

С Днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией жителей региона поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ровно 8 лет назад в Георгиевском зале Кремля подписан государственный договор, по которому Крым и Севастополь вновь стали неотъемлемой частью нашей страны. Президент Владимир Путин отметил, что в те исторические дни крымчане и севастопольцы проявили мужество и патриотизм, стеной встали на пути у тех, кто совершил государственный переворот в Киеве. Жители Крыма и Севастополя не дрогнули, сплотились и поддержали на референдуме восстановление исторической справедливости и возращение в родное Отечество – Россию», – сказал Игорь Руденя.

Тверскую область и Крым разделяют сотни километров, но территории связаны общей историей. В Севастополе 12 улиц и площадей названы в честь жителей Тверской земли, в том числе участников Крымской войны середины 19 века. Среди них – вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов.

Ярким примером беззаветного служения Родине Губернатор назвал жизнь святителя Луки Крымского, мощи которого были обретены в этот день, 18 марта 1996 года. Выдающийся врач прошёл Великую Отечественную войну, спасая жизни тысячам воинов.

«Сегодня наследники поколения победителей героически отстаивают национальные интересы страны и безопасность наших соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине. Мы вместе с ними, с нашими воинами России, как были с жителями Крыма и Севастополя во время «Крымской весны», – подчеркнул Губернатор.

«Сегодня мы испытываем огромное давление недругов нашего государства, которые пытаются расколоть наш народ. Но мы должны быть вместе, сплотиться вокруг нашего Президента», – обратился к участникам акции Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов.

Старшее поколение поддержали юные общественники.

«Мы как «Молодая Гвардия» вместе с молодежью Верхневолжья помогаем беженцам, собираем гуманитарную помощь и делаем всё, чтобы наш братский народ чувствовал себя комфортно на территории нашей страны. Хочу сказать от лица тверской молодежи: мы любим нашу Родину, и никогда ее не предадим. За мир! За Россию! За Президента!» – сказал Кирилл Николаев, представляющий «Молодую Гвардию Единой России».

На площади Славы прошла концертная программа. Акцию завершил Гимн Российской Федерации, который а капелла исполнили стипендиаты Губернатора Тверской области, курсанты Тверского суворовского военного училища и другие участники мероприятия.

18 марта мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошли во всех муниципальных образованиях Верхневолжья.

18 марта 2014 года территория полуострова Крым и город Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации, став ее новыми субъектами.

На референдуме, который прошел на полуострове 16 марта того же года, за вхождение в состав России в Крыму проголосовало 96,77% граждан (1 миллион 233 тысячи человек),в Севастополе – 95,6% (262 тысячи человек).

События вошли в историю как «Крымская весна». Традиционно в этот день во всех городах Крыма и в российских городах проходят торжественные и праздничные мероприятия.





Пресс-служба Правительства Тверской области