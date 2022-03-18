ОЧИСТИТЬ МИР ОТ ФАШИЗМА

Светлана БАЙГУЛОВА, директор средней школы № 2 г. Конаково.

Что делает нашу страну такой великой? Кто-то скажет о природных ресурсах, кто-то о великих учёных... Согласна. Но я думаю, что нашу страну, Россию, самой великой делают люди. Люди, которые в страшные сороковые годы совершали подвиги, защищая дом, семью, Родину. Люди, которые не жалели себя, зная, что в далёких двухтысячных дети будут спокойно жить, учиться, радоваться… Люди, которые сейчас участвуют в военной операции по освобождению Украины от фашизма, зная, что от их действий зависит будущее детей, внуков.

Мой дед, Сергун Ефим Ефремович, воевал на втором Украинском фронте, получил Орден Красной звезды второй степени. И мне страшно, что на земле, которую защищал мой дедушка, сейчас выкрикивают фашистские лозунги. Именно поэтому я поддерживаю нашего Президента В.В. Путина, понимаю, почему так нужна эта операция.

Перед нами сейчас стоит выбор: сделать шаг вперед или спрятаться за чужую спину, победить или струсить и отступить. И этот выбор самый тяжелый – нравственный. Мир трудно построить, но еще труднее – сберечь. Мир очень хрупкий.

Писатель Николай Тихонов сказал: «У каждого, кем бы он ни был, чем бы он ни занимался, есть еще один долг, который требует самоотверженного и верного служения: защищать мир». И наше общее будущее мне видится только в мире, согласии и процветании. Мы должны совместными усилиями пресекать все проявления фашизма, экстремизма и терроризма. Ведь мы должны своими делами и помыслами быть достойны подвига наших дедов и Великой Победы.