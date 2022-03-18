В областном Правительстве обсудили перспективы развития Тверского колледжа сервиса и туризма

Развитие востребованных направлений профессионального образования в Тверском колледже сервиса и туризма рассмотрено 17 марта на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Сегодня колледж является центром подготовки квалифицированных кадров для туристской индустрии региона и формирования современных компетенций у сотрудников отрасли гостеприимства. Из семи образовательных программ колледжа пять – по направлению «Сервис и туризм».

Здесь готовят специалистов туризма и гостиничного дела, графического дизайна, сферы общественного питания, а также поварского и кондитерского дела – эти направления являются самыми востребованными среди абитуриентов.

На совещании рассмотрены предложения по реновации колледжа. В частности, планируется строительство нового кампуса учреждения. Это позволит, в том числе, увеличить количество студентов до 2000 человек. Под учебный корпус предлагается переоборудовать одно из зданий в рамках реновации Морозовского городка.

В настоящее время в колледже учится более 800 студентов, в том числе из других регионов страны. В учреждении профобразования достаточно высокий средний «проходной» балл при поступлении – 4,3. К примеру, по специальности «Поварское и кондитерское дело» конкурс составляет 5,5 человек на место. Ежегодно колледж выпускает порядка 300 человек. Более 70% выпускников трудоустраиваются по выбранной специальности.

В колледже наработан опыт привлечения к образовательному процессу участников туристического сектора, успешно развивающих свое дело. В числе таких преподавателей – отельеры, экскурсоводы и другие специалисты.

Игорь Руденя подчеркнул – необходимо развивать это перспективное направление и расширять сотрудничество с практиками туриндустрии.

Одна из ключевых задач – обеспечить максимальное вовлечение студентов Тверского колледжа сервиса и туризма в практическую работу на действующих объектах туризма и гостиничного бизнеса, чтобы сформировать у них необходимые профессиональные навыки и решить вопросы будущего трудоустройства.

В 2022 году организованы встречи учащихся с потенциальными работодателями гостиничного бизнеса Верхневолжья, туроператорами и рестораторами. Проходят выезды студентов на объекты туриндустрии с погружением студентов в работу предприятий. Ребята также изучают достопримечательности региона, участвуют в конкурсах профмастерства.

В апреле запланирован старт проекта «Летучий отряд», который позволит активнее привлекать студентов к работе компаний сферы туризма с возможностью получить ценные практические навыки.

Колледж стал участником грантового конкурса на предоставление субсидии из федерального бюджета. Победа позволит открыть новые мастерские по интернет-маркетингу и кондитерскому делу.

В 2020-2021 учебном году при поддержке федерального бюджета в колледже были созданы 5 мастерских и учебных лабораторий Worldskills.

Пресс-служба Правительства Тверской области