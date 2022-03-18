В Тверской области на студенческом фестивале туризма и гостеприимства пройдет конкурс будущих поваров

В Тверской области пройдет II студенческий фестиваль туризма и гостеприимства. Его тема в 2022 году «Традиции, обычаи – сила нашего народа». Основная часть конкурсной программы фестиваля будет посвящена поварскому делу как одной из наиболее популярных специализаций. 21 марта на базе Тверского колледжа сервиса и туризма пройдет конкурс будущих поваров.

Участниками конкурса станут студенты колледжей Твери, Ржева, Бежецка, Торжка и Конаково. В состав жюри войдут тверские рестораторы и профессионалы отрасли.

Студенты приготовят «Постное меню» из четырех блюд, в том числе десерт, и презентуют его членам жюри и представителям СМИ. Во второй части конкурсной программы запланирован арт-класс «Кулич Пасхальный».

В рамках фестиваля заявлена образовательная программа. Запланирован семинар по упаковке и продвижению туров, в которые включены посещение монастырских обителей, православных храмов, святых источников и родников. К Дню православной книги, который отмечался 14 марта, приурочен мастер-класс.

Тверской колледж сервиса и туризма является единственным профильным образовательным учреждением региона, где готовят специалистов для индустрии гостеприимства в рамках кластерного подхода.

Производственно-образовательные кластеры созданы в Тверской области по поручению Губернатора Игоря Руденя.

Помимо сервиса и туризма – это медицинский, агропромышленный и транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, информационно-коммуникативных технологий, кластеры по отраслям «Образование» и «Социальная работа», развития промышленного производства.

Главная цель кластерного подхода – подготовка в колледжах специалистов, востребованных в региональной экономике, обеспечение взаимодействия органов власти, колледжей, вузов и предприятий по этому направлению.

Пресс-служба Правительства Тверской области