В Торжке Тверской области запущен цех по производству респираторов, востребованных в различных отраслях промышленности



На Торжокской обувной фабрике в Тверской области Группа компаний «Восток-Сервис» запустила новый цех по производству респираторов для использования работниками промышленных производств. Заём на создание цеха предоставил Фонд развития промышленности.

Благодаря ресурсной поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) модернизируются российские промышленные предприятия, открываются новые производства и обеспечивается импортозамещение.

По итогам совещания, прошедшего в рамках открытия цеха, было принято решение о создании еще двух новых производств в Торжке и Лихославльском муниципальном округе по направлению импортозамещения.

«Сегодня наша задача – максимально развить объемы производств, номенклатуру товаров на территории Тверской области, создавать новые рабочие места, используя те возможности, которые нам дает Президент Российской Федерации, Правительство страны», – отметил Губернатор Игорь Руденя на недавнем совещании с главами муниципалитетов по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Тверской области.

В новом цехе будут выпускать респираторы классов защиты FFP1 и FFP2 под собственным брендом Spirotek. Мощность цеха составляет 5 млн респираторов в год.Сумма займа ФРП для организации нового производства составила 498 млн рублей под 1% годовых.

Респираторы Spirotek класса FFP1 задерживают до 80% твердых и жидких примесей, а FFP2 – до 95%. Они используются в помещениях с пылью, туманами, дымом, хорошо удерживают от попадания в органы дыхания пыль от мела, графита, цемента, штукатурки, мрамора и других веществ.

Респираторы широко применяются на предприятиях горнодобывающей, химической, металлургической промышленности, в кораблестроении и медицине.

«Благодаря поддержке ФРП на фабрике создается 70 дополнительных рабочих мест. Цех будет работать круглосуточно. Сейчас мы активно набираем сотрудников, обучение ведется непосредственно на рабочих местах», – рассказал генеральный директор ООО «Промкомплектация» (структура ГК «Восток-Сервис»)Алексей Суздалев.

В январе 2022 года на площадке «Торжокской обувной фабрики» при поддержке ФРП также запущено производство обуви для медперсонала мощностью 500 тыс.пар в год.

Торжокская обувная фабрика работает в сфере производства обуви, в том числе рабочей. Основными заказчиками продукции являются промышленные предприятия машиностроительной, энергетической, металлургической, строительной, нефте- и газодобывающей и перерабатывающей промышленностей.

В прошлом году «Торжокская обувная фабрика» получила государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Предприятию был предоставлен льготный заём на закупку материалов, сырья и комплектующих для производства.



Пресс-служба Правительства Тверской области