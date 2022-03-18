Порядка 500 социальных контрактов заключено в Тверской области с начала 2022 года

За первые два месяца 2022 года в Тверской области заключено порядка 500 социальных контрактов. Всего в текущем году на эти цели предполагается направить 277,6 млн рублей. С помощью соцконтракта жители региона, нуждающиеся в господдержке, могут повысить свой уровень доходов. В том числе – открыть свое дело, пройти обучение по выбранной специальности.

По поручению Президента России Владимира Путина в регионе активизирована работа по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с помощью социального контракта.

«Главой государства поставлена четкая задача – внимательно смотреть за развитием ситуации, а при необходимости вырабатывать новые меры поддержки для наших граждан. Речь в первую очередь идет о социальных контрактах. В этом году мы увеличим их стоимость и количество – планируем заключить до 2500 контрактов», – рассказал Губернатор Игорь Руденя входе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь.

Социальный контракт – договор гражданина с государством, который подразумевает исполнение определенных обязательств с обеих сторон. Воспользоваться соцконтрактом могут люди, чей доход ниже прожиточного минимума. Если это семья, то рассчитывается средний доход на каждого члена семьи.

Есть четыре вида поддержки, на которые можно рассчитывать в рамках социального контракта: поиск работы, открытие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, направленные на повышение уровня доходов. Помощь по программе «Социальный контракт» может оказываться на срок до 1 года.

В прошлом году в регионе было заключено 1689 соцконтрактов на общую сумму 132,6 млн рублей.

Для того чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в МФЦ либо направить по почте заверенные документы в Центр социальной поддержки населения. Ответ о возможности заключения социального контракта будет предоставлен в течение месяца.

Подробная информация доступна по ссылке https://минсоцзащиты.тверскаяобласть.рф/novosti/Социальный%20контракт.pdf

Пресс-служба Правительства Тверской области