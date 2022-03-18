В Твери во Всемирный день поэзии наградят победителей Всероссийской премии имени Андрея Дементьева

В Твери 21 марта наградят победителей Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева – это будет одним из центральных событий празднования Всемирного дня поэзии.

Всероссийская премия имени Андрея Дементьева учреждена в 2020 году Правительством Тверской области.

«Это важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева – человека, который родился и трудился на тверской земле», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В номинации «Молодой поэт» будет поощрена студентка филологического факультета Тверского государственного университета Наталья Жигунов за книгу стихов «Мой белый сад».

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» премию вручат директору Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», заслуженному работнику культуры РСФСР Тамаре Мельниковой за проект «Мой гений веки пролетит…». В Доме поэзии в эти дни пройдёт выставка из фондов музея-заповедника «Тарханы» – «Лермонтов-художник».

Дом поэзии подготовил для жителей и гостей Верхневолжья творческие подарки.

В рамках празднования Всемирного дня поэзии в Доме поэзии Андрея Дементьева пройдут мастер-классы от российских поэтов – членов жюри конкурса «Зелёный листок», уроки по технике речи с участием артистов Тверского драмтеатра, выступления молодых поэтов, открытый микрофон. При участии директоров крупнейших литературных музеев страны состоится круглый стол, где будут обсуждаться тенденции развития региональных музеев классиков русской литературы.

20 марта в 17:00 на сцене Тверского театра драмы состоится показ музыкально-драматического спектакля «Бабий бунт в нашем колхозе», который представит Московский академический театра «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. В спектакле примут участие известные актёры – народная артистка России Ольга Волкова, заслуженные артисты России Сергей Колесников и Валерий Ярёменко и другие.

Спектакль создан по мотивам произведений Михаила Шолохова. Гостем вечера станет внук знаменитого писателя Александр Шолохов, депутат Государственной думы РФ, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.

Ещё одним ярким событием станет спектакль Театра на Таганке с участием Народного артиста РФ Вениамина Смехова «Флейта-Позвоночник» по произведениям Владимира Маяковского.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе Тверского театра драмы, на сайте Kassir.ru и в Доме поэзии Андрея Дементьева. Справки по телефонам: (4822) 777-838, 777-839, 32-09-09.

Пресс-служба Правительства Тверской области