Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь рассказал о поддержке региональной экономики и жителей Верхневолжья в условиях санкций

17 марта на телеканале «Россия 24» Тверь состоялся прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона рассказал о прошедшем накануне совещании о мерах социально-экономической поддержки, которое провел Президент РФ Владимир Путин.

«Президентом Владимиром Путиным были озвучены меры по поддержке экономики, населения, социальной сферы, – отметил Игорь Руденя. – Наши планы полностью сохранены, мы продолжим реализовывать инвестиционные программы, сохраним все объемы финансирования в сфере строительства».

Указом Президента главы регионов наделены дополнительными полномочиями, позволяющими оперативно принимать решения с учётом особенностей конкретного субъекта РФ. В связи с этим, до 22 марта региональное Правительство подготовит необходимые нормативные правовые акты для практической реализации региональных мер поддержки экономики и жителей Верхневолжья в новых условиях.

Поддержка экономики по-прежнему останется основной задачей федеральной и региональной власти. Правительством России по поручению Президента Владимира Путина подготовлен целый комплекс мер. Сейчас в него включено более 100 инициатив. Общий объём финансирования оценивается примерно в 1 трлн. рублей.

На региональном уровне Тверская область в числе первых субъектов России приняла План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности в условиях санкционного давления. Общий объём финансирования составляет около 1,4 миллиардов рублей. Всего предусмотрено 35 мер.

Поддержка будет оказана не только субъектам экономики, но и жителям Верхневолжья.

С мая жители региона могут воспользоваться новой мерой поддержки – пособием на детей от 8 до 17 лет семьям с недостаточным уровнем доходов. В Тверской области такую помощь получат семьи, в которых воспитываются порядка 43,7 тысяч детей.

В зависимости от доходов семьи он составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по стране это от 6 до 12 тысяч рублей. Если в семье несколько детей соответствующего возраста, то выплата будет назначена на каждого ребёнка.

«Мы хотим, чтобы молодые семьи региона, которые решили завести детей, четко знали, что мы им обязательно поможем и примем активное участие в воспитании ребят», – сказал Губернатор.

В прямом эфире Игорь Руденя рассказал о том, что в регионе нет дефицита продуктов первой необходимости, сформирован их запас.

«У нас достаточно мощностей, чтобы обеспечить продукцией всех жителей региона», – отметил Губернатор.

По информации на сегодняшний день во всех крупных торговых сетях Тверской области имеется запас гречки и сахара, на которые возник повышенный спрос. Поставки продукции в торговые сети осуществляются в соответствии с ранее заключенными договорами.

На совещании с главами муниципальных образований Тверской области, которое прошло ранее, Игорь Руденя дал поручение вести постоянный мониторинг наличия продуктов в торговых точках и цен на них.

Такие проверки в Тверской области проходят и в аптечной сети. Нехватки медикаментов в регионе нет. Все зарубежные производители сохранили поставки лекарственных препаратов – с большинством компаний подписаны долгосрочные контракты.

Еще одной темой стал вопрос о праздновании в Тверской области Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 18 марта будет отмечаться восьмая годовщина этого события.

«Празднования состоятся во всех муниципалитетах Верхневолжья. Мы рады за жителей Крыма и Севастополя, рады их возвращению. Это наша история, по-другому быть не могло», – подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области