Губернатор Игорь Руденя прокомментировал ситуацию на потребительском рынке Верхневолжья

В Тверской области обеспечен мониторинг ситуации на рынке продовольствия и в торговых сетях. Тема прозвучала 17 марта в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

Так, глава региона прокомментировал ситуацию с недостаточными объемами сахарного песка в магазинах области.

«Запасы сахара в необходимом количестве есть. Проблема в том, что не доработан вопрос с нашими торговыми сетями. Объемов достаточно и сырья достаточно. Но спрос, который начал формироваться, побудил недобросовестных поставщиков приобретать продукцию у производителей и делать наценку, увидев, что люди начали товар скупать. Ажиотажа быть не должно. Продукты есть в наличии в достаточных объемах, даже с запасом», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор также напомнил о недавнем решении на федеральном уровне – государством введен временный запрет экспорта зерна и сахара.

По данным Минпромторга и органов местного самоуправления области, в распределительных центрах крупных торговых сетей области имеются в наличии гречка и сахарный песок, на которые возник повышенный спрос. Поставки продукции в торговые сети осуществляются в соответствии с ранее заключенными договорами. Но из-за ажиотажного спроса в ряде торговых точек выбраны не только ранее созданные 2-3-хмесячные запасы некоторых товаров, но и их текущие поставки.

Для системного решения вопроса при Правительстве Тверской области создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка. Штаб займется вопросами наличия в розничной сети и товарных запасов социально значимых продуктов, сохранения на них торговых наценок на уровне 5-15 %, пресечением фактов необоснованного завышения цен на такие продукты.

Важнейший, стратегически значимый для людей продукт – это хлеб.

В Тверской области с 2019 года на системной основе оказывается поддержка предприятиям отрасли. Это компенсация части затрат на реализацию, произведенных хлеба и хлебобулочных изделий. Объем субсидий хлебопекам Тверской области в 2021 году составил более 136 млн рублей.

В этом году Правительством РФ принято решение направить на поддержку предприятий хлебопекарной промышленности 2,5 млрд рублей. Планируется увеличить ставку компенсации с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области