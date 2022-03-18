В Тверской области иностранные компании продолжат реализовывать инвестиционные проекты

Деятельность иностранных предприятий в тверском регионе находится на особом контроле Правительства Тверской области. Ведётся ежедневный мониторинг их работы в текущей экономической ситуации. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 17 марта.

«На сегодня рабочие места иностранными компаниями не сокращены. Никто у нас не закрылся, все предприятия продолжают свою работу, продолжается производство продукции. Внимательно мониторим ситуацию, ежедневно», - отметил Игорь Руденя.

Всего в Верхневолжье работает порядка 25 предприятий, созданных с участием иностранных компаний более 10 стран мира. Объём вложений на территории Тверской области составляет более 35 млрд рублей, создано свыше 6,5 тысяч рабочих мест.

Работа по всем инвестиционным проектам, реализуемым или планируемым к реализации иностранными компаниями, не прекращается.

Ключевой задачей является сохранение рабочих мест для жителей региона, защита их трудовых прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также в ходе прямого эфира был поднят вопрос по импортозамещению.

«Сегодня самая большая ценность – это люди и опыт внедрения разработок в промышленную эксплуатацию. Мы сегодня достаточно конкурентны», - сказал Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области