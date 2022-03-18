Игорь Руденя: Тверская область в полном объеме обеспечит исполнение социальных обязательств

О поддержке семей с детьми и других категорий жителей Верхневолжья рассказал 17 марта в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: область своевременно и в полном объёме обеспечит все социальные обязательства.

«Средства в необходимом объеме зарезервированы. Что касается поддержки семей с невысокими доходами на детей от 8 до 17 лет, выплаты начнутся с 1 мая текущего года. Начисляться они будут от 1 апреля текущего года. В зависимости от доходов семьи их размер будет составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума, установленного на территории региона», - сказал Игорь Руденя.

В Тверской области, по предварительным оценкам, новой мерой в 2022 году смогут воспользоваться семьи, где воспитываются 43 тысячи 788 детей. Размер пособия будет дифференцирован. В зависимости от доходов семьи он составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка – соответственно 6 184,5 рубля, 9 276,75 рубля,12 369 рублей. Если в семье несколько детей соответствующего возраста, выплата будет осущетвлена на каждого ребёнка.

Администратором выплаты будет Пенсионный фонд. Заявления можно будет подать с 1 мая на портале «Госуслуги», а также в МФЦ. Пособие же будет назначаться с 1 апреля. То есть, если семья обратится в начале мая, то в мае родители получат выплату сразу же за два месяца – за апрель и за май. Если семья обратится в конце мая, то в июне придут средства сразу за три месяца – за апрель, май и июнь.

Игорь Руденя напомнил об уже действующих направлениях поддержки семей с детьми в Тверской области.

Помощь получают будущие мамы, родители при появлении малыша, семьи, где воспитываются дети самого разного возраста.

Особое внимание уделяют большим семьям. С 2016 года благодаря масштабной поддержке и вниманию государства количество многодетных семей в Тверской области увеличилось на 40%. Сейчас в регионе – почти 14 тысяч таких семей, в которых воспитывается каждый пятый ребенок.

Всего же в Верхневолжье реализуется около 50 федеральных и региональных мер поддержки. Порядка 18 из них – прямые выплаты, на которые ежегодно направляется более 5 млрд рублей.

Система поддержки семей с детьми постоянно развивается. С учетом мнения родителей расширяется состав подарочного набора для новорожденных. Также по многочисленным просьбам родителей принято решение с текущего года предоставлять комплекты школьной формы для всех школьников из многодетных семей с 1 по 11 классы.

С этого года социальные выплаты на погашение ипотеки при рождении или усыновлении детей смогут получать все многодетные семьи вне зависимости от возраста родителей. Ранее действовало ограничение – до 40 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области