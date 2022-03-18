Графика середины XX века представлена на выставке «Прогулка по Москве» в Тверской областной картинной галерее

Областная картинная галерея приглашает посетить новую выставку графики «Прогулка по Москве», открывшуюся накануне в Тверском императорском дворце. Собранные в экспозиции произведения посвящены истории главного города нашей страны. Посетители смогут совершить прогулку по улицам Москвы середины XX века.

Стремительный темп строительства Москвы установился в 1930-х годах. Полным ходом шла реконструкция зданий и мостов, освоение новых районов, проектирование автомобильных дорог и водных магистралей, запуск маршрутов наземного транспорта, открытие первых линий метрополитена.

Образ обновленной Москвы стал одной из главных тем в творчестве ведущих советских художников. Представленные на выставке в областной галерее произведения проникнуты этим глубоким восторженным чувством. Выставка будет работать до 26 июня 2022 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 3. Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области