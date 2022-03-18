В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ

Районная акция «Народ и армия - едины» состоялась в Конаковском районе.

В нынешнее непростое время по всей стране проходят акции в поддержку российских военнослужащих. В г. Конаково на центральной площади в прошлую пятницу прошла массовая акция «Народ и армия - едины», в которой приняли участие школьники из образовательных учреждений г. Конаково и участники патриотического движения «Юнармия».

Все пришедшие на акцию выстроились в буквы Z - «За победу» и V - «Сила в правде». Также волонтеры растянули большой флаг Российской Федерации и георгиевскую ленточку.

В процессе акции отснят видеоролик. Юные участники акции поддержали военнослужащих словами:

«Мы – юнармейцы Конаковского района. Наш район расположен на берегу великой русской реки. И хотя мы находимся далеко от мест боевых действий, мы не можем остаться в стороне. Мы еще не солдаты, но, вступив в «Юнармию», сделали свой выбор: За Россию! За нашего Президента! За наш многонациональный народ! Наша армия защищает наше будущее, она освобождает мирное население от фашизма. Солдаты на передовой доблестно выполняют свой воинский долг, совершают подвиги и гибнут. Вы совершаете подвиги, как и положено героям, вы для нас – пример. Ребята, вся страна - с вами! И помните: сила – в правде!».

Акция была организована центром молодежной политики Конаковского района «Иволга» при поддержке администрации Конаковского района.