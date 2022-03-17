Игорь Руденя поставил задачи по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Тверской области

17 марта Губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Тверской области. Участие в нём приняли руководители областных подразделений федеральных структур и отраслевых министерств и ведомств, главы муниципальных образований Верхневолжья.

Накануне меры поддержки регионов в текущих условиях обсуждались на совещании, которое провёл Президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня наша задача – укрепить экономический потенциал страны, максимально развить объёмы производств, номенклатуру товаров на территории Тверской области, создавать новые рабочие места, используя те возможности, которые нам даёт Президент Российской Федерации, Правительство страны. Сегодня каждый субъект страны может внести свой вклад в укрепление нашей страны», - отметил Игорь Руденя.

Тверская область стала одним из первых в России регионов, где был принят План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления.Общий объём поддержки региональной экономики составит порядка 1,4 млрд рублей.С учётом планируемой к оказанию помощи за счет средств федерального бюджета объем поддержки может быть увеличен.

«С беспрецедентным санкционным давлением столкнулась экономика нашей страны. На субъекты Российской Федерации сейчас ложится дополнительная нагрузка. Законодательное Собрание Тверской области готово к необходимым корректировкам областного бюджета в самом оперативном режиме», - отметил председатель областного парламента Сергей Голубев.

В регионе создан оперативный штаб по поддержке экономики, организован постоянный мониторинг ситуации в отраслях, на потребительском рынке, в соцсфере.

Губернатор обратил особое внимание: в Верхневолжье должна быть продолжена реализация всех намеченных ранее к реализации проектов и планов – в промышленности, строительстве и других отраслях, важно укреплять кооперативные и логистические связи, в соответствии с поручением Главы государства - предоставить возможность предприятиям реализовывать проекты по импортозамещению.

Перед главами муниципалитетов поставлена задача по более тесной и активной работе на местах с инвесторами, которые бы хотели открыть новые или расширить действующие предприятиями по производству продукции, поступающей в настоящий момент из-за рубежа.

«Впереди большая работа. Хочу заверить, что мы примем все меры, чтобы обеспечить нормальную, стабильную социально-экономическую ситуацию. Каждый глава отдельно отрабатывает с предпринимателями и компаниями меры поддержки, чтобы сохранить темпы роста, рабочие места и поступления в бюджет»,- подчеркнул глава Андреапольского муниципального округа, председатель Совета муниципальных образований Тверской области Николай Баранник.

На федеральном уровне приняты меры по докапитализации фондов поддержки бизнеса, ввёден мораторий на проверки контролирующими органами, ведётся работа по упрощению сертификации и лицензирования, подготовлена новая программа субсидированного кредитования малого и среднего предприятий, вводится программа кредитных каникул для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации. Планируется запуск отдельных программ поддержки лёгкой, станкостроительной, фармацевтической, электронной промышленности, а системообразующим предприятиям будут выделены льготные займы.

Помощь должна оказываться также малому и среднему бизнесу. Важно, как отметил Игорь Руденя, не допустить необоснованного повышения цен, избежать искусственно созданного дефицита.

Губернатор поручил вести постоянный мониторинг наличия продуктов в торговых точках и цен на них.

Особое внимание Игорь Руденя уделил социальному блоку, своевременному обеспечению всеми мерами поддержки семей с детьми, ветеранов, детей-войны.

Кроме того, главой региона поставлены ключевые задачи по каждой из отраслей: это оперативное доведение господдержки до всех сельхозпредприятий региона, обеспечение постоянного мониторинга ситуации на рынке труда, продолжение газификации, ремонта дорог, работ на объектах строительства и сдача их в установленные сроки и другие.





Пресс-служба Правительства Тверской области