В Тверской области запускают производство машин собственной разработки для нефтегазовой промышленности

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заём для реализации инвестиционного проекта в Тверской области. Бежецкое предприятие «Промышленные технологии» с привлечением займа ФРП по программе «Приоритетные проекты» модернизирует завод по производству машин для нефтегазовой промышленности.

Сегодня через ФРП обеспечивается целый комплекс мер для бизнеса – льготное финансирование, экспертная поддержка, сопровождение инвестпроектов и другие.

«Главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Компания«Промышленные технологии» будет выпускать агрегаты собственной разработки под брендом «Бежецк» для капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, а также мобильные буровые установки.

Общий бюджет проекта составляет 749 млн рублей, из которых 545 млн рублей – льготный заём ФРП.

Основная часть приобретаемого в рамках проекта производственного оборудования будет отечественного производства.

Реализация проекта способствует импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения.

«Средства направим на приобретение новейших станков для производства спецтехники - агрегатов для проведения любых видов работ бурения: от добычи нефти, газа, воды до разведки полезных ископаемых. Все станки будут отечественного производства. Мы полностью стараемся переориентировать нефтяной рынок, рынок геологоразведки на наших отечественных машинопроизводителей. Будем уходить от западных аналогов», - отметил Константин Слюсар, генеральный директор ООО «Промышленные технологии».

Оборудование будет иметь более удобную по сравнению с аналогами зарубежных производителей конструкцию, обеспечивающую беспрепятственный допуск для обслуживания, а также возможность быстрого монтажа – не более трёх часов. Среди преимуществ -взрывозащита электрооборудования.

Бежецкое предприятие намерено ежегодно выпускать не менее 40-50 единиц продукции.В ходе реализации проекта будет создано 250 рабочих мест, из них 70 высокопроизводительных.

Сейчас предприятие уже производит необходимые комплектующие узлы для буровых установок. На полную мощность завод планируют запустить в конце 2022 года – начале 2023-го.

Также в планах предприятия – производство комплектующих для гидравлики. Сформирован штат конструкторов, которые занимаются новыми разработками.

Предприятие «Промышленные Технологии»специализируется на производстве тяжелых и легких машин для нефтегазового сектора промышленности, предназначенных для разведки, бурения и ремонта скважин.

Пресс-служба Правительства Тверской области