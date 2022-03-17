В «Верхневолжском АТП» начались ежегодные инструктажи для водителей

Специалисты «Верхневолжского АТП» проводят среди водительского состава ежегодные инструктажи, они продлятся до 15 апреля. За это время будут охвачены все водители предприятия.

На занятиях обсуждаются темы дорожно-транспортной аварийности, типичные дорожно-транспортные происшествия, осуществляется разбор и анализ ДТП, уделяется внимание и нормативно-правовому регулированию дорожного движения. Проходят также инструктажи по оказанию первой медицинской помощи, по транспортной и пожарной безопасности. Кроме того, обсуждаются вопросы соблюдения трудовой дисциплины. После прохождения этих программ водители сдадут экзамен.

Водители работают на современных и безопасных автобусах. Все сотрудники предприятия трудоустроены по ТК РФ, получают полный социальный пакет, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование.

«Верхневолжское АТП» предоставляет возможность обучения и переобучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством. Переобучение возможно с категории B и C на D. Чтобы переобучиться, необходимо пройти теоретическое и практическое обучение, а также сдать финальный экзамен.

С момента запуска новой транспортной модели «Верхневолжское АТП» приняло на работу порядка 1150 водителей.

В настоящее время продолжается набор водителей для работы в Конаковском районе.

По любым вопросам относительно трудоустройства в «Верхневолжское АТП» можно обратиться по номерам: 8-800-551-09-71 и 8-910-830-54-38.

Министерство транспорта Тверской области