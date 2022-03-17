В «Верхневолжском АТП» начались ежегодные инструктажи для водителей

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
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Специалисты «Верхневолжского АТП» проводят среди водительского состава ежегодные инструктажи, они продлятся до 15 апреля. За это время будут охвачены все водители предприятия.
На занятиях обсуждаются темы дорожно-транспортной аварийности, типичные дорожно-транспортные происшествия, осуществляется разбор и анализ ДТП, уделяется внимание и нормативно-правовому регулированию дорожного движения. Проходят также инструктажи по оказанию первой медицинской помощи, по транспортной и пожарной безопасности. Кроме того, обсуждаются вопросы соблюдения трудовой дисциплины. После прохождения этих программ водители сдадут экзамен.
Водители работают на современных и безопасных автобусах. Все сотрудники предприятия трудоустроены по ТК РФ, получают полный социальный пакет, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование.
«Верхневолжское АТП» предоставляет возможность обучения и переобучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством. Переобучение возможно с категории B и C на D. Чтобы переобучиться, необходимо пройти теоретическое и практическое обучение, а также сдать финальный экзамен.
С момента запуска новой транспортной модели «Верхневолжское АТП» приняло на работу порядка 1150 водителей.
В настоящее время продолжается набор водителей для работы в Конаковском районе.
По любым вопросам относительно трудоустройства в «Верхневолжское АТП» можно обратиться по номерам: 8-800-551-09-71 и 8-910-830-54-38.
Министерство транспорта Тверской области