За первые два месяца 2022 года в Тверской области заключили брак 840 пар

В период с января по февраль 2022 года органами ЗАГС Тверской области было заключено 840 браков. В новом Дворце Бракосочетания за этот период расписались 412 пар. Тогда как за первые два месяца прошлого года в Твери узаконила свои отношения 351 пара.

Кроме того, за январь, февраль 2022-го органами ЗАГС по Тверской области зарегистрировано 1390 актов о рождении. В прошлом году было 1362 январских и февральских малышей.

Улучшение демографической ситуации – одна из ключевых задач Правительства Тверской области, которую поставил Губернатор Игорь Руденя. В регионе усиливаются меры поддержки семей с детьми. Родителям Верхневолжья сегодня предоставляется целый ряд федеральных и региональных мер поддержки.

«Поддержка семей с детьми – важное направление в социальной политике Тверской области. Наша задача – сделать Верхневолжье современным, экономически устойчивым и привлекательным регионом, с положительной демографией и перспективами экономического развития», – считает Игорь Руденя.

Сейчас в ЗАГСе Тверской области можно получить 12 государственных услуг – ежегодно они востребованы более чем у 150 тысяч жителей региона. В учреждении проведена цифровизация – с бумажных носителей в электронный формат переведено свыше 6,5 млн записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области