Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

17 марта в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.

Какие меры поддержки в социально-экономическом секторе действуют в регионе? И какие дополнительные направления вводят в Тверской области с учетом федеральных решений, озвученных Президентом России Владимиром Путиным? Как организована работа с иностранными предприятиями и каким образом в Тверской области осуществляется поддержка компаний, обеспечивающих импортозамещение? Какие шаги предпринимаются для поддержания стабильности на продовольственном рынке и в сфере торговли? Какова текущая эпидситуация в Тверской области и планы по развитию здравоохранения в регионе? Губернатор ответит на эти и другие актуальные вопросы.

Прямой эфир с участием главы региона можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://vk.com/video-157382516_456242844

Пресс-служба Правительства Тверской области