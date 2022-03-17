Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 251 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 109 633 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 680 745 человек, в том числе за сутки – 585 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 831 771, в том числе за последние сутки их проведено 1933.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 154 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 675 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 53 333
Конаковский район 11 861
Ржев 8293
Калининский район 6574
Вышневолоцкий городской округ 6050
Торжок 5171
Кимры 4688
Бежецкий район 3889
Бологовский район 3628
Кашинский городской округ 3534
Осташковский городской округ 3290
Калязинский район 3085
Старицкий район 3042
Лихославльский район 2855
Максатихинский район 2316
Нелидовский городской округ 2816
Западнодвинский муниципальный округ 2185
Торопецкий район 2055
Торжокский район 1828
Весьегонский муниципальный округ 1787
Зубцовский район 1733
Рамешковский район 1715
Оленинский муниципальный округ 1705
Кувшиновский район 1647
Селижаровский муниципальный округ 1360
Андреапольский муниципальный округ 1281
Спировский район 1230
Ржевский район 1205
Краснохолмский муниципальный округ 1138
Кесовогорский район 1048
Сонковский район 1020
Кимрский район 989
ЗАТО Озёрный 963
Пеновский муниципальный округ 915
Фировский район 877
Сандовский муниципальный округ 718
Бельский район 717
Молоковский район 532
Жарковский район 535
Лесной муниципальный округ 506
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области