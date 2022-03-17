Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 251 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 109 633 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 680 745 человек, в том числе за сутки – 585 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 831 771, в том числе за последние сутки их проведено 1933.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 154 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 675 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 53 333

Конаковский район 11 861

Ржев 8293

Калининский район 6574

Вышневолоцкий городской округ 6050

Торжок 5171

Кимры 4688

Бежецкий район 3889

Бологовский район 3628

Кашинский городской округ 3534

Осташковский городской округ 3290

Калязинский район 3085

Старицкий район 3042

Лихославльский район 2855

Максатихинский район 2316

Нелидовский городской округ 2816

Западнодвинский муниципальный округ 2185

Торопецкий район 2055

Торжокский район 1828

Весьегонский муниципальный округ 1787

Зубцовский район 1733

Рамешковский район 1715

Оленинский муниципальный округ 1705

Кувшиновский район 1647

Селижаровский муниципальный округ 1360

Андреапольский муниципальный округ 1281

Спировский район 1230

Ржевский район 1205

Краснохолмский муниципальный округ 1138

Кесовогорский район 1048

Сонковский район 1020

Кимрский район 989

ЗАТО Озёрный 963

Пеновский муниципальный округ 915

Фировский район 877

Сандовский муниципальный округ 718

Бельский район 717

Молоковский район 532

Жарковский район 535

Лесной муниципальный округ 506

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области