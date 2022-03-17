Банк России информирует: В Тверском регионе снизилось количество подделок

В 2021 году в банковской системе Верхневолжья было выявлено 509 денежных знаков с признаками подделки. По сравнению с 2020 годом количество фальшивок уменьшилось на 57 штук.

Среди выведенных из обращения подделок в 2021 году стало меньше пятитысячных банкнот - их было выявлено 410 штук (в 2020 году – 448 шт.), и тысячерублевых – их найдено 52 шт. (на 43 шт. меньше, чем в 2020 году).

Фальшивки номиналом 2000 рублей выведены из оборота в количестве 41 шт.

Также в 2021 году банки обнаружили две фальшивых банкноты номиналом 500 рублей, одну номиналом 100 рублей и три поддельные пятирублёвые монеты.

«Если к вам попала сомнительная банкнота, не стоит пытаться ею расплатиться. Ее можно сдать на бесплатную экспертизу в любой коммерческий банк. Для проверки подлинности наличных денег удобно пользоваться бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России», где содержится подробная информация о признаках подлинности купюр и способах их подтверждения», – комментирует Татьяна Федотова, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций тверского отделения Банка России.

Поскольку большинство фальшивок проходит через торговые предприятия, Банк России продолжает проведение бесплатного онлайн-курса по определению подлинности банкнот для кассиров розничных торговых сетей. Заявку на обучение можно подать на сайте Университета Банка России.