НУЖНО ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА

Михаил СЕМЕНОВ, директор МКУ «Дмитровогорский сельский Дом культуры», краевед:

- Мы с коллегами с волнением следим за ходом спецоперации, которую проводят на территории Украины российские войска. Восемь лет назад из-за политического кризиса в этой стране подняли голову деструктивные националистические силы, которые занялись геноцидом русскоязычного населения. Тогда мы спасли жителей Крыма, которые попросились в состав России, но, к сожалению, не смогли также помочь Донбассу. И сегодня Россия доводит до логического конца эту помощь, на Донбассе должен царить мир.

В свою очередь, могу сказать, что жители нашего села, нашего района всегда помогут беженцам с Украины, попавшим в зону боевых действий. Своим надо помогать. Также хочу сказать слова поддержки нашим ребятам, которые сейчас воюют с последователями националистических идей бандеровцев. Не позволим очернить нашу Великую историю! Работайте, братья! Возвращайтесь с Победой!