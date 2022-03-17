В Тверской области прошли мероприятия в честь 145-летия полковника царской армии, графа Алексея Алексеевича Игнатьева

В Ржеве Тверской области отметили 145-летие со дня рождения полковника царской армии, генерал-лейтенанта Красной Армии, военного дипломата, инициатора создания суворовских училищ, графа Алексея Алексеевича Игнатьева (1877-1954). В частности, его жизни была посвящена научно-практическая конференция «Русский патриот граф А.А.Игнатьев – достойный гражданин великой России».

Гостями конференции стали Почетные граждане Ржева и Ржевского района, руководители предприятий и организаций города, депутаты муниципалитета, ветераны труда, краеведы, школьники и студенты.

В рамках мероприятия выступили профессор дипломатической Академии МИДа России, автор книги «Рыцарь военной дипломатии», доктор исторических наук Владимир Винокуров; народный дипломат, меценат, предприниматель Сергей Козубенко; научный сотрудник Института военной истории Яна Ларина; директор Ржевского краеведческого музея Ольга Дудкина; учитель Чертолинской средней школы Светлана Кржижановская и другие. Прозвучали научные доклады о личности Алексея Алексеевича, его родовом имении в Ржевском районе, создании книги «Пятьдесят лет в строю».

По завершению конференции было предложено разработать новый историко-туристический маршрут, посвященный роду Игнатьевых, установить мемориальную доску на историческом здании бывшего Ржевского земства, издать книгу к 150-летию Алексея Игнатьева.

Кроме того, была организована выставка книг и газетных публикаций о графе. В экспозиции были представлены фотографии Алексея Алексеевича в разные периоды жизни. Особый интерес представляют фото 30-х годов прошлого столетия, когда он совместно с женой посещал поместье Зайцево в Ржевском районе.

Мероприятие было организовано Администрациями Ржевского района и города Ржева, Советом ветеранов и Ржевского район и Дипломатической Академией МИДа России.

Пресс-служба Правительства Тверской области