Тверская область отправила четвертую партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик

16 марта из Твери отправлен ещё один груз гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Губернатор Игорь Руденя дал поручение о еженедельной отправке партий гуманитарной помощи жителям Донбасса.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», - считает глава региона.

Отправка всех грузов организована совместно с Главным Управлением МЧС России по Тверской области. В формировании грузов принимают участие все муниципальные образования Верхневолжья.

В этот раз в состав груза вошли овощи, мука, вода, консервы, крупы, а также детские товары общим весом порядка 11 тонн. Помощь оказали тверское предприятие Мелькомбинат, а также предприниматели из Сандово, Старицы, Ржева и Твери.

Ранее Тверская область отправила три партии грузов в Донецкую и Луганскую народные республики – свыше 23 тыс. кг продовольственных и 3,8 тыс. непродовольственных товаров. Свои товары для гуманитарной помощи предоставили производства из Кувшиново, Старицы, Пено, Кесовой Горы, Вышнего Волочка, Лесного, Рамешек, Весьегонска, Лихославля. Зубцова, Селижарово.

В Верхневолжье готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно - к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

Пресс-служба Правительства Тверской области