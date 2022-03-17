Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании под руководством Президента РФ Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки субъектов страны

16 марта Президент России Владимир Путин провел совещание «О мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации». Его участниками стали Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьеры, руководители министерств, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, главы субъектов. В режиме видеоконференцсвязи в совещании принял участие Губернатор Игорь Руденя.

Открывая совещание, Владимир Путин выразил благодарность предпринимателям и организациям страны, которые дают эффективный ответ на санкционные вызовы, закладывают основы для дальнейшего устойчивого развития экономики.

«Будем укреплять наш научный, технологический суверенитет, направим дополнительные ресурсы на развитие сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, жилищного строительства. Наша задача – минимизировать инфляцию и другие риски. Важно запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов», – подчеркнул Президент.

Владимир Путин сообщил о решениях в социальном секторе: увеличении минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, зарплат бюджетников, а также всех социальных выплат, в том числе пенсий.

Глава государства также обозначил ключевые направления дальнейшей работы в регионах.

«Сегодня подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов – они смогут предпринимать гибкие и оперативные решения по поддержке граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах. Губернаторам поручаю создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития», – обозначил Владимир Путин.

Президент рассказал о новых механизмах поддержки субъектов в части региональной финансовой системы, о готовности расширять финансирование по ключевым направлениям развития областей.

В Тверской области с учетом мнения бизнеса подготовлен и принят План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности в Тверской области. Он направлен на сохранение рабочих мест, реализацию инвестпроектов, обеспечение доступности займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей.

Первоочередную поддержку получают проекты, направленные на импортозамещение. Особое внимание уделено строительству, сельскому хозяйству, промышленности, туристической индустрии.

Введены новые финансовые инструменты: программы «Стабильный бизнес» и «Импортозамещение» со ставками по займам 5% и 1 % годовых. Будет расширена программа «Оборотный капитал», хорошо зарекомендовавшая себя в период противодействия распространению короноавирусной инфекции. Теперь субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, предоставят предприятиям без ограничений по видам экономической деятельности. Раньше такую помощь получал только лесопромышленный комплекс.

Кроме того, принято решение о рассрочке арендных платежей для бизнеса на помещения, находящиеся в региональной собственности.

Для системного решения вопросов в Тверской области создаются новые структуры: Центр внутрирегиональной кооперации, Центр компетенций по разработке новых продуктов и Центр компетенций по поддержке экспорта. Их задачи – налаживание цепочек внутри региона, поиск для тверских производителей поставщиков ключевых компонентов и сырья через «открытые» рынки. А также содействие в реализации импортозамещающих проектов, включая локализацию производства сырья и комплектующих, не имеющих аналогов или производящихся в России в недостаточном количестве.

Создана специальная комиссия, которая совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тверской области обеспечит мониторинг и контроль цен на сырье и компоненты. Открыта «горячая линия» для предпринимателей и предприятий тверского региона.

Общий объем финансовой поддержки региональной экономики по принятому Плану составит порядка 1,5 млрд рублей.

На основе анализа развития ситуации планируется до конца марта 2022 года утвердить второй пакет мер поддержки бизнеса на территории Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области