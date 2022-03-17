Жителей Тверской области приглашают к участию в конкурсе исследовательских и творческих работ «Мой край»

Жителей Тверской области приглашают принять участие в Региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих работ «Мой край». Конкурс проводится Академией народной энциклопедии в рамках Международного инновационного проекта «Моя Отчизна».

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия служат сохранению и популяризации культурного наследия Верхневолжья и России, духовному и нравственному воспитанию молодежи.

Тематика конкурсных работ обязательно должна быть связана с родным краем, его культурой и людьми, проживающими в нем. К участию принимаются проекты, статьи, книги, ученические сочинения, литературно-художественные тексты, декламация, презентации, иллюстрации, музыкальные композиции. Лучшие работы будут опубликованы в книге «Моя Отчизна. Избранное»

Возрастных, географических и иных ограничений для участников конкурса не предусмотрено. Заявки принимаются до 6 апреля по электронной почте: acnationenc@yandex.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (987) 184-64-19 или 8 (965) 595-50-10.

Пресс-служба Правительства Тверской области