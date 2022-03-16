На туристической выставке MITT Тверская область подписала соглашение по развитию проекта «Атлас водных путей России»

До 17 марта в Москве проходит крупнейшая туристическая выставка MITT, которая является ведущей площадкой презентации возможностей в сфере туризма. В рамках выставки Тверская область проводит ряд деловых переговоров по развитию межрегиональных маршрутов.

В частности, было подписано соглашение по проекту «Атлас водных путей России», который связан с продвижением тверского турпродукта, проведением маркетинговых мероприятий, участием Тверской области в специализированных выставках по развитию водного туризма.

Проект «Атлас водных путей России» разработан для путешествий и туризма, в рамках которого действует серия уникальных интерактивных маршрутов «Лоциус», предназначенных для капитанов и владельцев маломерных судов, а также для тех, кто увлекается яхтингом и водными путешествиями.

Концепция проекта «Лоциус»представляет собой единое информационное пространство печатного варианта путеводителя, навигационной информации и базы данных объектов.

С помощью «Атласа» будет проще спланировать свое путешествие, составить оптимальный маршрут в соответствии с интересами, выбрать места для стоянки и для пополнения провизии, посетить исторические и культурные достопримечательности для посещения по пути.

Печатное издание с интерактивными ссылками на карты, объекты и маршруты. С помощью QR-кодов, размещенных в Атласе, можно получить расширенную информацию об интересующих объектах в мобильном приложении Лоциус SQRE.

Издание «Атласа» по Тверской области будет подготовлено к концу года, в него войдут основные точки притяжения и объекты водного туризма и инфраструктуры, отдельно будет выделена навигация по озеру Селигер.

Представители регионального Министерства туризма также провели ряд деловых переговоров по развитию межрегиональных маршрутов. С Ярославской областью обсуждено проведение информационного тура по маршруту «Верхняя Волга», а с Московской областью подготовка к подаче заявки для получения статуса брендового маршрута «Кимры-Дубна».

По поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области принят первый пакет мер поддержки бизнеса в текущих экономических условиях. Серьезное внимание уделено представителям туриндустрии.

«Среди мер – специальные кредиты для туристического бизнеса в части создания кемпингов и глэмпингов. Ожидаем в этом году серьезный рост числа туристов, приезжающих на нашу территорию. В связи с планируемым притоком нам предстоит обеспечить возможности для развития объектов для размещения гостей», – подчеркнул Игорь Руденя.

Туристическая выставка MITT является ведущей деловой площадкой, где в канун высокого туристического сезона регионы России презентуют свой потенциал и возможности для отдыха: как пакетные продукты от туроператоров, так и маршруты для самостоятельных поездок. В фокусе этого года на выставке - российский турист в современных реалиях.

В состав делегации Тверской области вошли более 70 представителей туристического бизнеса из 10 муниципалитетов: Твери, Торжка, Весьегонского, Вышневолоцкого, Калининского, Калязинского, Кимрского, Конаковского, Лихославльского и Торопецкого районов.

Пресс-служба Правительства Тверской области